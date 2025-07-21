آخرها إصابتها بالسرطان.. من يطارد أنغام بالشائعات؟ وما علاقة صوت مصر؟

أنغام ليست فنانة باحثة عن الأضواء عبر إثارة الجدل أو القيام بخطوات وسلوكيات غير محسوبة، بل هي واحدة من أكثر النجمات اتزانًا ورصانة على الساحة الفنية، مما يجعل تكرار الشائعات حولها أمرًا مثيرًا للتساؤلات.

ورغم حفاظها الدائم على مسافة واضحة من الصراعات الفنية والشخصية، تجد نفسها بين الحين والآخر مطاردة بحملات من الشائعات، أحدثها كانت صادمة وانتشرت بعد تألق لافت لأنغام في حفلها الأخير في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة.

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية خبرًا عن إصابتها بسرطان الثدي وسفرها لتلقي العلاج بالخارج.

ومع انتشار القصة، سادت حالة من القلق بين جمهورها، قبل أن ينفي والدها الخبر، ويصدر مكتبها الإعلامي بيانًا يوضح الحقيقة: “لا صحة لما أشيع، وأنغام ستسافر إلى ألمانيا، ولكن لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وأنها ستعود قريبًا لمتابعة أعمالها الفنية، وفي مقدمتها أغنيات جديدة سيتم طرحها هذا الصيف".

صراع خفي على لقب “صوت مصر”

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها أنغام نفسها داخل دوامة أحاديث لا تنتهي على مواقع التواصل الاجتماعي، فخلال السنوات الأخيرة، واسمها لا يغيب عن صراعات جماهيرية تدور عبر الإنترنت حول الأحق بلقب “صوت مصر”، وهي المقارنات التي وُضعت في واجهتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وبينما يرى كثيرون أن شيرين تملك إحساسًا فريدًا وقدرة على لمس القلوب، يتمسك آخرون بأنغام باعتبارها صاحبة تجربة ناضجة وتاريخ طويل ومكانة لم تزعزعها الأزمات، فضلًا عن حفاظها على صوتها وصورتها دون تورط في مهاترات أو خلافات علنية.

الجدل الجماهيري لم يبق في نطاق المقارنات فقط، بل أخذ أبعادًا خطيرة، حين تم الزج باسم أنغام في ديسمبر 2024 وترويج شائعات غير صحيحة عنها، حيث نشر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للفنانة أنغام، زاعمًا أنها تقف وراء حملة إلكترونية ضد شيرين عبد الوهاب، وأنها تسببت في إغلاق قناتها على “يوتيوب”؛ مما دفع أنغام لتحرير محضر رسمي ضد مروج المعلومات الخاطئة.

ورغم عدم صحة هذه المزاعم، وانتفاء الأدلة، إلا أن انتشار القصة على مواقع التواصل ساهم في ترويجها، وفتح بابًا جديدًا للفتنة والشائعات.

حفلة المغرب… والاتهام المباشر

وفي يونيو الماضي، تصاعدت وتيرة الهجوم الإلكتروني ضد أنغام وانتشرت كثير من الشائعات حولها بعد حفل أحيته شيرين في المغرب.

حيث نشر البعض شائعات تشير إلى أن أنغام هي التي تقف وراء حملة الهجوم الإلكتروني ضد شيرين بعد أدائها في حفل المغرب بمهرجان موازين، مما استدعى ردًا واضحًا من أنغام في الأول من يوليو من خلال تصريحات تلفزيونية، قالت فيها: “الظلم المرة دي غير محتمل، لا قادرة أتكلم ولا قادرة أسكت، لكن الأمر وصل لدرجة التجريح والشتائم والتلميحات اللي مش مقبولة من ناس المفروض مسؤولين وزملاء.. البعض بيقول احنا عارفين مين ورا الحملة، والفانز بتوع المطربة المنافسة بيتكلموا وكأنهم عارفين حاجة، وفي مواقع كتبت اسمي بشكل مباشر".

وتابعت: "ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى؟! محدش كان يعرف غير أقرب الناس ليا.. وأنا على سرير المستشفى لقيت ناس بتبعتلي وبتشتمني وأنا مالي؟! هو أنا ليه علاقة بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟! أنا مالي؟ ضمائركم راحت فين؟!”.

أنغام، التي حرصت دائمًا على النأي بنفسها عن هذه الصراعات، وجدت نفسها في مواجهة اتهامات قاسية، لا تستند إلا على تكهنات الجمهور.

شائعات الزواج.. عرض مستمر

ولم تتوقف الشائعات عند حدود المرض أو الخلافات الفنية، بل امتدت لحياتها الشخصية، وبالأخص ملف “الزواج”، الذي بات مادة متكررة لتغذية الشائعات كل عدة أشهر.

ففي عام 2020 انتشرت شائعة زواجها من الموسيقار هاني فرحات، وهي الشائعة التي نفتها أنغام جملة وتفصيلا حيث كتبت عبر موقع “تويتر” آنذاك: “الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر”.

لكن هذه لم تكن الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبقتها ثلاث شائعات مشابهة، فبعد حضورها العرض المسرحي “ياما في الجراب يا حاوي” عام 2021، أشيع خبر ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، وردت أنغام عبر “ستوري إنستجرام"، قائلة: “كفاية سخافة”.

وفي عام 2022، انتشرت شائعات تفيد زواج أنغام من الفنان حسين فهمي، وهي الشائعة التي تم نفيها تماما من قبل الثنائي، ثم لاحقا في 2023، تصدر اسم أنغام محركات البحث بعد انتشار شائعة تزعم زواجها من شخصية خليجية شهيرة، وبالرغم من الانتشار الواسع للشائعة، اختارت أنغام التجاهل، واكتفت بالترويج لأغنيتها الجديدة آنذاك “سيبك إنت”.

من المستفيد من ترويج الشائعات ضد أنغام؟

في الوقت الذي تحاول فيه أنغام التركيز على مشروعاتها الغنائية، وآخرها أغنيات الصيف المنتظرة، تبرز أسئلة ملحة: من يقف خلف هذه الحملات التي تروج شائعات لا أساس لها من الصحة؟! ولماذا تتكرر بنفس التوقيت، مع كل تألق فني جديد لها؟! هل هي غيرة فنية؟! تصفية حسابات؟! أم محاولات لخلق جدل مفتعل على حساب فنانة اعتادت أن تكون بعيدة عن الصخب، قريبة من الفن وحده؟!

ورغم كل ما يحيط بها من شائعات، تواصل أنغام مسيرتها بثبات، وتترك لفنها وصوتها مساحة الرد الحقيقي.

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