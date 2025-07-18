أنغام تنتهي من بروفات حفلها الغنائي في العلمين

انتهت الفنانة أنغام، من البروفات النهائية، قبل انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، الذى من المقرر انطلاقه الليلة بحفل غنائي كامل العدد بعد نفاد جميع التذاكر.

في هذا السياق، قدمت أنغام خلال بروفاتها عدد كبير من الأغاني، الذى من المقرر أن تفاجئ بها جمهورها ومحبيها.

شروط حفل أنغام في مهرجان العلمين الجديدة

تبدأ فعاليات الحفل في التاسعة مساءً، ويسمح بالدخول بدءًا من عمر 12 سنة، شرط حجز تذكرة كاملة. كما نوهت إدارة المهرجان إلى أنه لا يُسمح بإدخال الطعام أو المشروبات إلى داخل الحفل، ولا يمكن استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها.

حفل أنغام في مهرجان العلمين 2025

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة لهذا العام.

مهرجان العلمين الجديدة 2025

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

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