طرق التعامل الصحيح مع "الشرقة" عند الأطفال

الشرقة عند الأطفال من الإصابات المفاجئة التى يجب التعامل معها بحذر لأنه قد تهدد حياة الطفل وتؤدي إلى الوفاة، لذا يجب التعامل السريع معها.

والشرقة عند الأطفال عادة تكون بسبب دخول الطعام في مجرى التنفس عند الطفل، وهي متكررة الحدوث عند الأطفال الأقل من عام.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الشرقة عند الأطفال تعنب الاختناق أو دخول الأكل أو الشرب في مجرى التنفس وهو حدث خطير يهدد حياة الطفل، ولكن التعامل السريع والسليم يحمي الطفل من مخاطره.

طرق التعامل مع الشرقة عند الأطفال الأقل من عام

وأضاف عبد الحميد، أنه إذا أصيب الطفل الأقل من عام بالشرقة الناتجة عن الطعام، يجب على الأم أن تحمل طفلها على ذراعها ويكون الطفل على بطنه ورأسه لأسفل قليلا مع وضع جسم الطفل على ساقيها، والضرب براحة اليد 5 ضربات بين كتفي الطفل.

وتابع، أنه في حالة عدم وجود استجابة يجب قلب الطفل على ظهره وعمل 5 ضغطات باصبعين في منتصف صدره تحت خط الحلمات، مع تكرار هذه الخطوات بالتبادل حتى يعود تنفس الطفل إلى طبيعته أو يخرج منه الجسم الذى تسبب فى الشرقية.

طرق التعامل مع الشرقة عند الأطفال الأكبر من عام

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أما لو كان الطفل أكبر من عام فيجب سؤاله، لو كان يستطيع أن يسمح فهي أفضل طريقة لإخراج الجسم المسبب في الشرقة، أما لو كان الطفل لا يستطيع التنفس أو الكلام أو الكحة فيجب التعامل معه بطريقة مناورة هيمليش، وهى كالتالى:-

الوقوف وراء الطفل.

لف اليدين حول بطنه.

وضع قبضة إيغد تحت صدره، فوق السرة.

الضغط للداخل ولأعلى بقوة (زي ما تكوني بترفعيه لفوق).

كرري حتى يطرد الطفل الجسم المسبب للشرقة ويعود تنفسه إلى طبيعته.

وهناك أعراض تستدعي الذهاب بالطفل إلى المستشفى على الفور، وهى إذا فقد الطفل وعيه ولم يستجيب إلى الاسعافات التى تقوم بها الأم أو تغير صوت الطفل ونفسه بعد الشرقة، مشيرا إلى أنه ممنوع إدخال إصبع الأم فى فم الطفل ألا لو كان الطعام واضحا وسهل إخراجه حتى لا يدخل إلى الداخل مما يسبب اختناق الطفل.

الشرقة عند الأطفال

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفي حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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