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صحة ومرأة

قناع طبيعي لوجه مشرق وأكثر حيوية وجمالا

وجه مشرق، فيتو
وجه مشرق، فيتو

تحلم الكثير من الفتيات  ببشرة مشرقة ومليئة بالحيوية، ما يزيد من جمالهن ويدفعهن للاستغناء عن استخدام مستحضرات التجميل.

والبشرة المشرقة تأتي من العناية الجيدة لها حيث شرب الماء والتركيب المستمر وتناول الغذاء الصحى، وأخيرا تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي لوجه مشرق وأكثر حيوية 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لوجه مشرق وأكثر حيوية وجمالا.

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الشيا

ملعقتان كبيرتان من لب البابايا المهروس الطازجة

ملعقة صغيرة من ماء الورد النقي

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي اختياري للبشرة الجافة

طريقة التحضير والاستخدام:

  • انقعي بذور الشيا في ماء دافئ لمدة 10 دقائق حتى تنتفخ وتصبح هلامية القوام.
  • في وعاء صغير، اخلطي لب البابايا المهروس مع ماء الورد، ثم أضيفي بذور الشيا المنقوعة مع الماء الهلامي.
  • أضيفي العسل إذا كانت بشرتك جافة، وامزجي جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك.
  • وزعي القناع على بشرة نظيفة، واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد لغلق المسام.
  • كرري القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يمنحك بشرة نضرة ومشرقة من الاستخدام الأول، مع تقليل البهتان والتعب في الوجه، وترطيب فوري وشد للبشرة بطريقة طبيعية.
قناع طبيعي لوجه مشرق وأكثر حيوية 
قناع طبيعي لوجه مشرق وأكثر حيوية، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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