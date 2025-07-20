أخبار الفن اليوم: انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.. نجوم الفن وشخصيات عامة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح.. وآمال ماهر تطرح ألبومها الجديد “حاجة غير”

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

انفصل الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن زوجته "آن الرفاعي"، بعد زواج استمر 14 عامًا، ولم يكشف الاثنان عن أسباب الانفصال، وفضلا أن يكون بشكل سري.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز قد تزوج من "آن الرفاعي"، عام 2011، وأقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.





وصل منذ قليل، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، لريد كاربت حفل افتتاح المهرجان والمقام بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وحرص عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن على حضور الافتتاح، ومنهم: الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفنانة ميمي جمال، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان أحمد سلامة، والفنان صبري فواز، والفنانة أنوشكا، وغيرهم.

أكدت الفنانة نادية رشاد أنها ليست محجبة في الحقيقة، كما يظن البعض بسبب ظهورها بالحجاب في بعض أدوارها الفنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يثير اهتمام أحد، خاصة أنها ليست في سن صغيرة حتى تثير فتنة أي شخص.

كشفت سالي حلمي، شقيقة النجم أحمد حلمي، عن ملامح نشأتها وتأثرها الكبير بوالديها في تكوين شخصيتها، مؤكدة أن حبها للمجال النفسي والتربوي بدأ منذ الطفولة، حيث كانت تنجذب بشدة إلى شخصية الأخصائية الاجتماعية في المدرسة، تلك التي تحتضن التلاميذ وتربت على مشاعرهم وتحتويهم بلطف.

طرحت النجمة أمال ماهر، أغاني ألبومها الجديد “حاجة غير”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية آمال ماهر الجديدة عقدة حياته من كلمات نادر عبدالله ومن ألحان نور عز الدين وتوزيع علي شاكر.

تصدر اسم الملحن الراحل محمد رحيم مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، بسبب فيديو كليب أغنية الذوق العالي لـ تامر حسني ومحمد منير.



ونشرت أنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، عددا من الفيديوهات يظهر فيها الراحل في مشاهد ضمن فيديو كليب الذوق العالي، برغم أن تلك المشاهد لم تكن موجودة في الفيديو الرسمي للأغنية.

نفى تقرير صادر عن قناة NDTV الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام الهندية والعالمية مؤخرًا حول إصابة النجم الهندي شاروخان في موقع تصوير فيلمه الجديد "KING" بشكل قاطع، وذلك بعد مزاعم تعرضه لإصابة تستدعي سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، وتوقف تصوير الفيلم، ثم انتقاله لاحقًا إلى المملكة المتحدة للتعافي.





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