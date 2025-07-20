الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

انفصل الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن زوجته "آن الرفاعي"، بعد زواج استمر 14 عامًا، ولم يكشف الاثنان عن أسباب الانفصال، وفضلا أن يكون بشكل سري.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز قد تزوج من "آن الرفاعي"، عام 2011،  وأقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

من جانب آخر احتفل مؤخرًا الفنان كريم محمود عبد العزيز بعرض مسلسل  "مملكة الحرير" الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الشهيرة وبعض القنوات الفضائية وحقق نجاحا جيدًا بين الجمهور.

 

قصة مسلسل مملكة الحرير

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الذهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب. 

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الذهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.    

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الفنان كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز وزوجته

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