بعد حذف مشاهده، اسم الراحل محمد رحيم يتصدر الترند بسبب كليب "الذوق العالي"

تصدر اسم الملحن الراحل محمد رحيم مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، بسبب فيديو كليب أغنية الذوق العالي لـ تامر حسني ومحمد منير.

حذف مشاهد محمد رحيم من كليب الذوق العالي

ونشرت أنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، عددا من الفيديوهات يظهر فيها الراحل في مشاهد ضمن فيديو كليب الذوق العالي، برغم أن تلك المشاهد لم تكن موجودة في الفيديو الرسمي للأغنية.

وأثار اختفاء مشاهد محمد رحيم من فيديو كليب الذوق العالي ، تساؤلات كثيرة حوّل سبب حذف تلك المشاهد، ومن المتسبب في ذلك هل تامر حسني أم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؟، إلا أن الجمهور رجح أن “تامر” ليس له دخل بحذف المشاهد، خاصة بعد موقفه مع أسرة الراحل ومشاركته في حفل تكريمه بدار الأوبرا.

وكان الشاعر فوزي إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، أثار الجدل بسبب احتفال بنات الملحن الراحل محمد رحيم مع تامر حسني ومحمد منير بانطلاق ديو “الذوق العالي”.

وقال فوزي إبراهيم من خلال فيس بوك: "حرص تامر حسني والكينج محمد منير على مشاركة بنات محمد رحيم في الاحتفال بانطلاق "ديو" الذوق العالي فرحني".

وأضاف: "في عز حزني على منتجين ومطربين استحلوا حقوق اليتامى، ورثة المؤلفين والملحنين اللي ربنا جعلهم سبب لرزق واسع وشهرة أوسع ليهم".

واحتفل الفنان تامر حسني مع الكينج محمد منير وابنتا الموسيقار الراحل محمد رحيم، ماس وهارتي، بنجاح الدويتو الذي جمع عملاقي الغناء لأول مرة.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “احتفالنا مع الكينج محمد منير وابنتا الراحل محمد رحيم رحمة الله عليه”.

تصدر دويتو "الذوق العالي" للكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، تريند مواقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب" و"إكس" بعد طرحه بساعات قليلة.

"الذوق العالي" هو التعاون الأول الذي يجمع بين الكينج ونجم الجيل ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وماستر هاني محروس.

نال الكليب بكل تفاصيله إشادات واسعة من الجمهور الذي عبر عن سعادته بهذا التعاون الغنائي الكبير للنجمين الكينج ونجم الجيل، وذلك عبر منصات السوشيال ميديا، ومن بين تعليقات الجمهور: "ما هذا الذوق الراقي للأغاني، عشق السنين منير، تامر حسني أسطورة جيل، منير وجمال منير، أيوة كده سمعني من الحاجات دي، فيه كيميا عسل بين تامر ومنير، إيه الجمال ده، أغنية الأفراح الصيف ده، منير وتامر أجمل خلطة نسمعها ونستمتع بيها، الله على الجمال الأغنية تحفة يا تيمو والكينج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.