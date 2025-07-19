ختام ورشة الإخراج لـ عصام السيد بالمهرجان القومي للمسرح (صور)

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات ورشة الإخراج والتي قدمها المخرج الكبير عصام السيد، ضمن فعاليات دورة هذا العام.

ورشة الإخراج بالمهرجان القومي للمسرح

وحضر ختام الورشة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والذي قدم شهادات مشاركة للمتدربين في الورشة، كما التقط المتدربين صورا تذكارية رفقة محمد رياض والمخرج عصام السيد.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتنطلق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري رسميًا في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

بالإضافة إلى عدد من عروض القطاع الخاص، تحت إشراف قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها البيت الفني للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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