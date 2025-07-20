شقيقة أحمد حلمي: علاقتي به أعمق من الأخوة وأولادي يرونه أبًا وقدوة

كشفت سالي حلمي، شقيقة النجم أحمد حلمي، عن ملامح نشأتها وتأثرها الكبير بوالديها في تكوين شخصيتها، مؤكدة أن حبها للمجال النفسي والتربوي بدأ منذ الطفولة، حيث كانت تنجذب بشدة إلى شخصية الأخصائية الاجتماعية في المدرسة، تلك التي تحتضن التلاميذ وتربت على مشاعرهم وتحتويهم بلطف.

وفي حديثها خلال برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، أوضحت سالي أن هذا الشغف لم يكن عابرًا، بل امتد ليشكّل مسار حياتها المهني، حيث درست علم النفس وامتهنت المجال التربوي بدافع عاطفي عميق.

وقالت: "أنا نشأت في بيت كله احترام وإنصات، أمي كانت دارسة علم نفس، وكانت بتعاملنا على هذا الأساس.. مفيش شتيمة، مفيش ضرب، مفيش صريخ. كنا نُعامَل كأفراد لهم رأي ومكانة".

وأضافت: "والدي رحمه الله، كان إنسانًا نادرًا، كل كلامه طيب، وكل أفعاله فيها خير. عمرنا ما سمعنا منه كلمة جارحة، وكان دايمًا يساعد الناس في صمت. كنا نعرف بأعماله الخيرية من الناس مش منه. كان لما يجيب حاجات كتير البيت، ونستغرب، ماما تسأله، فيقول لها: قابلت ست محتاجة، فادّيت لها اللي معايا".

العائلة

وعن تشابه الصفات بين أفراد العائلة، أكدت سالي أن شقيقها أحمد حلمي هو أكثرهم شبهًا بوالدهم.

وقالت: "أحمد واخد من بابا الهدوء والذوق والكرم. هو قليل الكلام، بس كل كلمة منه محسوبة. لما كبر، بقى هو نفسه بابا في طيبته وهدوئه وسماحته".

أما عن علاقتها الشخصية بأحمد، فوصفتها بأنها تتجاوز الأخوة العادية، وقالت: "أنا رغم إن بيني وبينه سنتين بس، لكن دايمًا بلجأ له في المواقف. أحمد أعمل إيه؟ أحمد رأيك إيه؟ هو عنده الحكمة اللي تطمنك، وبحس إنه دايمًا سند حقيقي لي".

وتحدثت سالي عن العلاقة بين أبنائها وخالهم أحمد حلمي، قائلة: "بالنسبة لأولادي، أحمد وخالد الله يرحمه، هما بمقام الأب. بيحبوه جدًا، وبيقلدوه، وبيشوفوه مثل أعلى. وجوده في حياتهم مهم ومؤثر".

وعن الفيديوهات التي تجمعها بشقيقها والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت: "أنا بطبعي مش بنزل حاجات شخصية على السوشيال ميديا، نادرًا ما بعمل كده. الفيديو اللي اتنشر في عيد ميلاده كان مجرد لحظة هزار وإحنا قاعدين، لكنه انتشر بشكل كبير. بنتي الصغيرة بتحب توثق الحاجات دي عشان جيلها جيل التيك توك، لكن أنا بحب أعيش اللحظة معاه بعيد عن الكاميرا".

وفي ختام حديثها، أكدت سالي حلمي أن ما زرعه والداها فيها وفي أشقائها من قيم لا يزال هو البوصلة التي توجه حياتهم، قائلة: "أنا بنت بيت كان بيحترم الطفل وبيزرع فيه الثقة والكرامة. وأحمد امتداد جميل لوالدي في أخلاقه وإنسانيته.. وأنا فخورة إني أخته".

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