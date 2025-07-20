نجوم الفن وشخصيات عامة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح (صور)

وصل منذ قليل، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، لريد كاربت حفل افتتاح المهرجان والمقام بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وحرص عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن على حضور الافتتاح، ومنهم: الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفنانة ميمي جمال، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان أحمد سلامة، والفنان صبري فواز، والفنانة أنوشكا، وغيرهم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتقام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري رسميًا في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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