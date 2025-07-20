العدد (672) من «فيتو» وأبرز عناوينه: شبح المال السياسى!
«فيتو» توثق: فضيحة العقود الوهمية للاعبى الدورى المصرى
من كنترول امتحانات الثانوية العامة: ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
شبح المال السياسى!
تبرعات الأحزاب تحسم انتخابات «الشيوخ» مبكرًا..تسعيرة لكل حزب.. ورجال الأعمال يرفعون شعار «اللعب ع المضمون»
الشاذلى vs فوزى
هل يتقمص الوزير الشاب شخصية زعيم الأغلبية فى زمن مبارك؟
عصام كامل يكتب: بالأسماء.. المتآمرون على مصر
حكومة منتهية الصلاحية
حريق سنترال رمسيس كشف عجزها عن إدارة الأزمات..نواب: وزارة «الزلط والرملة» تجهل فقه الأولويات وحان وقت إقالتهابالأرقام..فاتورة الكهرباء الجديدة تصعق الفقراء..والوزارة تلوح بـ«تخفيف الأحمال»
القصة الكاملة.. إيلون ماسك يزلزل أمريكا بالحزب الثالث
الهلال الخصيب..كلمة السر وراء أكبر مخطط للتطبيع العربى مع إسرائيل
جواسيس فى المحراب.. كواليس زيارة مشايخ أوروبا للكيان الصهيونى
إذلال المرضى على أبواب «هرمل» يهدد «تأجير المستشفيات الحكومية» بالفشل
أبطال «أحمد وأحمد» فى ضيافة «فيتو»
التحليل النفسى والاجتماعى والأخلاقى لظاهرة قتل الأبناء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا