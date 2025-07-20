الأحد 20 يوليو 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (672) من «فيتو» وأبرز عناوينه: شبح المال السياسى!

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الصفحة الأولى من العدد (672) من جريدة فيتو

«فيتو» توثق: فضيحة العقود الوهمية للاعبى الدورى المصرى

من كنترول امتحانات الثانوية العامة: ارتفاع مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

شبح المال السياسى!

تبرعات الأحزاب تحسم انتخابات «الشيوخ» مبكرًا..تسعيرة لكل حزب.. ورجال الأعمال يرفعون شعار «اللعب ع المضمون»

الشاذلى vs فوزى

هل يتقمص الوزير الشاب شخصية زعيم الأغلبية فى زمن مبارك؟

عصام كامل يكتب: بالأسماء.. المتآمرون على مصر

حكومة منتهية الصلاحية

حريق سنترال رمسيس كشف عجزها عن إدارة الأزمات..نواب: وزارة «الزلط والرملة» تجهل فقه الأولويات وحان وقت إقالتهابالأرقام..فاتورة الكهرباء الجديدة تصعق الفقراء..والوزارة تلوح بـ«تخفيف الأحمال»

القصة الكاملة.. إيلون ماسك يزلزل أمريكا بالحزب الثالث

الهلال الخصيب..كلمة السر وراء أكبر مخطط للتطبيع العربى مع إسرائيل

جواسيس فى المحراب.. كواليس زيارة مشايخ أوروبا للكيان الصهيونى

إذلال المرضى على أبواب «هرمل» يهدد «تأجير المستشفيات الحكومية» بالفشل

أبطال «أحمد وأحمد» فى ضيافة «فيتو»

التحليل النفسى والاجتماعى والأخلاقى لظاهرة قتل الأبناء

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