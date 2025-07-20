تعيين وكلاء جدد بكلية التربية جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة هالة محمود محمد خلف وكيلًا لكلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/٢٠ حتي ۲۰۲٦/١٠/٧ تاریخ بلوغها السن القانوني.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور هاني نادي يوسف برسوم وكيلًا لكلية التربية لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/٢٠ ولمدة ثلاث سنوات

كذلك أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتجديد تعيين الدكتور عبد الناصر محمد رشاد عبد الناصر محمد وكيلًا لكلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارًا من ٢٠٢٤/١٠/١٠ حتي ۲۰۲٦/١٢/٢١ تاریخ بلوغه السن القانوني.

وفي سياق آخر أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2026/2025 اعتباراّ من 20/7/2025 الى 2025/8/31.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء، رئيس الجامعة، أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت سلوى رشاد، عميد الكلية أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام الكلية المختلفة وكذلك برامج الدكتوراه في نفس التخصصات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.