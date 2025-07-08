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نائب رئيس جامعة عين شمس تلتقي وفد محافظة القاهرة لبحث مشروعات التطوير والتنمية

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس تلتقي وفد محافظة القاهرة، فيتو
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استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا من محافظة القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية للجامعة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور خليل شعت مستشار محافظ القاهرة لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب نخبة من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة، والدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات، والدكتورة أمل مرسي وكيل كلية العلوم، والدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من المجالات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز حياة أفضل للمواطنين، من خلال مشروعات التطوير والتنمية لبعض المناطق بمحافظة القاهرة، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، واستغلال الأصول غير المفعّلة بشكل يخدم الاحتياجات المجتمعية والتنموية.

تطبيق خطط التطوير بكفاءة واحترافية

كما أكد ممثلو الجامعة استعداد جامعة عين شمس لتقديم الدعم الفني الكامل والتدريب اللازم للكوادر التنفيذية والإدارية بالمحافظة، لضمان تطبيق خطط التطوير بكفاءة واحترافية، بما يعزز من التكامل بين الجهود العلمية والميدانية.

وشدّد الحضور على أهمية تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، واستثمار الخبرات العلمية في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه العاصمة، مع التأكيد على دور الجامعة كبيت خبرة وطني يقدم رؤية تطويرية شاملة تنطلق من أرض الواقع.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لحرص جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعي، وترسيخ علاقتها بمؤسسات الدولة، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية.

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