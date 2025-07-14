الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على كليات جامعة عين شمس الأهلية وحقيقة فتح باب التقديم

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن البرامج التي تضمها جامعة عين شمس الأهلية، وموعد فتح باب التقديم للالتحاق بها.

 

تستعرض فيتو لقرائها أهم البرامج الدراسية التي تضمها الجامعة وحقيقة فتح باب التقديم للالتحاق بها.

 

من جانبها أكدت جامعة عين شمس أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقديم للالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

 

وناشدت الجامعة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء أي إعلانات مضللة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي صفحات غير رسمية لا تتبع الجامعة.


وأوضحت الجامعة أن جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد وآليات التقديم، والخطوات المطلوبة، سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالبرامج والدراسة والتقديم، كما سيتم الإعلان عن كافة البيانات المتعلقة بجامعة عين شمس الأهلية من خلال موقع الجامعة الرسمي وعبر  الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس
 

كما أوضحت الجامعة أنها تحتفظ  بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج لمعلومات مغلوطة تنتحل صفة جامعة عين شمس الأهلية وتضلل الطلاب وأسرهم، مع خالص التمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب.

 

إنشاء جامعة عين شمس الأهلية 

وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة.

 

 وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.  

ومن جانبها أوضحت غادة فاروق  نائب رئيس جامعة عين شمس أن جامعة عين شمس الأهلية  أنشئت وفقًا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار حيث تعتمد بالأساس على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومتطلبات سوق العمل من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة، وذلك على مساحة 192 فدان تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المحفزة للشباب المبتكر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ووفقًا لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وذلك لتوفير فرصة لالتحاق الطلاب للدراسة بكليات جامعة عين شمس بناءًا على الأعداد المخصصة لكل كلية من خلال إستغلال الموارد والخبرات المتوافرة لدى جامعة عين شمس من برامج دراسية وأعضاء هيئة تدريس.          

وأشارت غادة فاروق إلى أنه تم توقيع العديد من الشراكات مع جامعات أجنبية لضمان تقديم برامج تعليمية متميزة لخلق فرص عمل للخريجين فى سوق العمل الدولى وهى:
جامعة إيست لندن، جامعة أكستر البريطانية، جامعة أسكس البريطانية، جامعة كوين مارى "لندن" جامعة فكوى " اليابان "، جامعة ستراسبورغ " فرنسا "، جامعة شتوتجارت " ألمانيا “، جامعة فليندرز ”أستراليا" وجامعة الشارقة " الإمارات العربية المتحدة ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الأهلية البرامج الدراسية الذكاء الاصطناعي الطب البشري جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس عين شمس

مواد متعلقة

شراكة بين مصر للطيران وترو لإتاحة خطط تقسيط مرنة على تذاكر السفر

وفد جامعة عين شمس يزور مقر جمعية الهلال الأحمر المصري

شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، كليات تقبل طالب الدبلوم الزراعي نظام 3 سنوات

الحفني يشيد بنهضة قطاع الطيران الكويتي على مستوى المطارات والشركات

وزير الطيران يؤكد دور اللجان النقابية في رفع الوعي الوظيفي

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب دبلومات السياحة والفنادق

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الأكثر قراءة

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية