تعرف على كليات جامعة عين شمس الأهلية وحقيقة فتح باب التقديم

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن البرامج التي تضمها جامعة عين شمس الأهلية، وموعد فتح باب التقديم للالتحاق بها.

تستعرض فيتو لقرائها أهم البرامج الدراسية التي تضمها الجامعة وحقيقة فتح باب التقديم للالتحاق بها.

من جانبها أكدت جامعة عين شمس أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقديم للالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وناشدت الجامعة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء أي إعلانات مضللة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي صفحات غير رسمية لا تتبع الجامعة.



وأوضحت الجامعة أن جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد وآليات التقديم، والخطوات المطلوبة، سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالبرامج والدراسة والتقديم، كما سيتم الإعلان عن كافة البيانات المتعلقة بجامعة عين شمس الأهلية من خلال موقع الجامعة الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس.



كما أوضحت الجامعة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج لمعلومات مغلوطة تنتحل صفة جامعة عين شمس الأهلية وتضلل الطلاب وأسرهم، مع خالص التمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب.

إنشاء جامعة عين شمس الأهلية

وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

ومن جانبها أوضحت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس أن جامعة عين شمس الأهلية أنشئت وفقًا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار حيث تعتمد بالأساس على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومتطلبات سوق العمل من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة، وذلك على مساحة 192 فدان تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المحفزة للشباب المبتكر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ووفقًا لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وذلك لتوفير فرصة لالتحاق الطلاب للدراسة بكليات جامعة عين شمس بناءًا على الأعداد المخصصة لكل كلية من خلال إستغلال الموارد والخبرات المتوافرة لدى جامعة عين شمس من برامج دراسية وأعضاء هيئة تدريس.

وأشارت غادة فاروق إلى أنه تم توقيع العديد من الشراكات مع جامعات أجنبية لضمان تقديم برامج تعليمية متميزة لخلق فرص عمل للخريجين فى سوق العمل الدولى وهى:

جامعة إيست لندن، جامعة أكستر البريطانية، جامعة أسكس البريطانية، جامعة كوين مارى "لندن" جامعة فكوى " اليابان "، جامعة ستراسبورغ " فرنسا "، جامعة شتوتجارت " ألمانيا “، جامعة فليندرز ”أستراليا" وجامعة الشارقة " الإمارات العربية المتحدة ".

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