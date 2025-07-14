وفد جامعة عين شمس يزور مقر جمعية الهلال الأحمر المصري

ترأست غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدا لزيارة مقر جمعية الهلال الأحمر المصري، يرافقها لفيف من عمداء الكليات ووكلاء الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث كان فى استقبالهم آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري وياسر عبد الله المدير الإدارى للجمعية ولطفى غيث مدير غرفة العمليات المركزية ولفيف من المستشارين بالجمعية.

وتأتى الزيارة فى إطار تفعيل الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس.

حيث استهلت آمال إمام كلمتها بالترحيب بوفد الجامعة معربة عن فخرها بكونها أحد خريجات الجامعة، واستعرضت تاريخ جمعية الهلال الأحمر المصري كأقدم جمعية تطوعية فى مصر منذ عام ١٨٩٨، حيث بدأت الفكرة على يد الشيخ محمد عبده وأُصدر أول قانون مُنظم للجمعية عام ١٩١٣، وتنتشر مقرات جمعية الهلال الأحمر فى أكثر من ١٩٢ دولة حول العالم تؤدى دورها تحت شعار " من أجل الإنسانية "، ملقية الضوء على عدد من النماذج المضيئة لمتطوعات مصريات على مدى سنوات ماضية ضربن أعظم الأمثلة فى العطاء والتضحية فى مختلف الأزمات.

وخلال كلمتها أكدت غادة فاروق حرص القطاع على عقد وتطبيق شراكات إستراتيجية لتكون بمثابة الأذرع الفاعلة في مختلف الدوائر المجتمعي التى تمكن الجامعة من تنفيذ دورها المجتمعى بشكل أكثر فاعلية وتأثير، مشيدة بجهود الهلال الأحمر المصري الذى تتجلى فى الأزمات والكوارث إلى جانب الأنشطة التى تستمر بشكل دائم.

كما استعرضت غادة فاروق فكرة المرصد المجتمعي للجامعة وتكوين مركز للطلاب المتطوعين من خلال المرصد بالشركات مع الهلال الأحمر، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المتطوعين المنتسبين للجامعة يزيد عن ٨٠ ألف طالب بمختلف الكليات مؤكدة أن الراغبين فى التطوع يفوق تلك الأعداد، موضحة أن المشاركة في الأعمال التطوعية تعزز من مهارات الطالب وتوسع مداركه وتساهم في بناء شخصيته القوية كما تفتح له آفاقًا جديدة في حياته المهنية ويجعله أكثر إنتماء لمجتمعه ووطنه.

وأضافت أن هذا المركز التطوعي للطلاب سيكون الأول من نوعه داخل الجامعات الحكومية مشددة على أهمية وضع خطة زمنية محدد بفعاليات مشتركة تنفذ بصورة منتظمة.



ثم تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود الهلال الأحمر المصري فى عدد من الأزمات الأخيرة منها الحرب بالسودان، والتى تستمر أكثر من ٨٠٠ يوم والحرب فى غزة والتى تخطت ٦٤٥ يوما، مرورًا بالجهود المقدمة فى عدد من الحوادث الأخرى، كما تضمن استعراض الوحدات والمراكز والخدمات التى يقدمها الهلال الأحمر.

كما أجرى الوفد جولة داخل مقر جمعية الهلال الأحمر تضمنت متحف الجمعية والقاعات المتنوعة وغرفة العمليات المركزية واستعراض أحدث التقنيات المزودة بها والمتصلة بالأقمار الصناعية للمساعدة على الوقوف على الأحداث أول بأول، كما تم زيارة مركز تعبئة المواد الغذائية، وكمشاركة رمزية قام أعضاء الوفد جميعًا بالمشاركة فى أعمال تعبئة المواد الغذائية.

والجدير بالذكر أن الزيارة من تنسيق فريد محرم عميد كلية التجارة وجيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة.

وفى ختام الزيارة أهدى الجانبين الدروع التذكاري، كما تم إهداء ميدالية جمعية الهلال الأحمر المصري إلى فريد محرم عميد كلية التجارة تقديرًا لجهوده فى تنسيق الزيارة.

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