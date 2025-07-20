حملات موسعة لرفع الإشغالات وردع المخالفين بمحافظة الشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات يومية لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، وتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الوجه الحضاري..تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في هذا الشأن.

حى أول وثانى الزقازيق

أبرز جهود الأجهزة التنفيذية اليوم لإعادة الانضباط بالشوارع بالمراكز والمدن والأحياء حيث فى حي أول الزقازيق شنت فرق الحي حملة مكبرة شملت ميدان التحريرو شارع المحطة و شارع مولد النبي، وشارع المكاتب ، كما تم رفع جميع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والتنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدي على الأرصفة وذلك برئاسة أحمد ضاحي رئيس الحى وهو ما حدث فى حي ثاني الزقازيق حيث قام محمد أبو هاشم رئيس الحى بحملة شملت مناطق القنطرة وشارع الجيش والحمام وعددًا من الشوارع الرئيسية. كما تمت إزالة الإشغالات فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

منيا الفمح ومدينة ومركز بلبيس

وقام مركز ومدينة منيا القمح برئاسة أشرف عامر، بحملة انتشرت في شارع سعد زغلول، ميدان الشهداء ومنطقة هندسة الري وتم إزالة الإشغالات والباعة الجائلين لفتح الطريق أمام حركة السير، وكذلك قام مركز ومدينة بلبيس برئاسة اللواء أ.ح أحمد شاكر بحملة بطريق عبد المنعم رياض وشارع جمال عبد الناصر وميدان الطيارة ، وميدان أبو سمران، كما قاد رئيس وحدة "غيتة" حملة لرفع التعديات بمحيط ميدان أبو سمران. كما تمت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين لفتح الطريق أمام حركة السير.

مراكز ديرب نجم وأبوحماد

كما قام مركز ومدينة ديرب نجم برئاسة المحاسب صلاح سالم بتنفيذ حملة صباحية مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتخفيف التكدس بسوق الأحد لتحسين حركة المرور والتنظيم داخل المدينة.وفى مركز ومدينة أبو حماد قام المهندس سامي معجل بحضور حسن كمال نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات عصام بخيت بحملة موسعة.أسفرت عن تحرير 3 محاضر إشغال، 9 حالات ضبط، 77 حالة رفع.

مدينة صان الحجر

وقال عمرو مصطفى رئيس مدينة صان الحجران: تم رفع الباعة الجائلين والعوائق الثابتة والمتحركة من الشوارع والطرق الرئيسية. وكدًا استمرار الحملات وعدم السماح بعودة التعديات.مؤكدا استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية علي مدار الساعة بالشوارع والطرق لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين

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