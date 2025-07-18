سائق ميكروباص يهدد فتاة بالضرب لرفضها نزول الركاب خارج خط السير والأمن يفحص الفيديو

شهد خط ميكروباص «الكرهاوس – صيدناوي» بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية واقعة مثيرة للجدل، بعدما تطاول سائق على فتاة وهددها بالضرب، إثر اعتراضها على إنزاله الركاب في غير وجهتهم المحددة.

وبحسب رواية الفتاة، كانت تستقل الميكروباص برفقة صديقتيها وطفلة صغيرة، حين قرر السائق التوقف عند أحد المنحنيات بالقرب من صيدناوي، بمدينة العاشر من رمضان وأنزل الركاب بالكامل.

وعندما سألته الفتاة عن سبب عدم استكمال خط السير، أجابها: "أنا مش سواق علشان تقول لي ده خط سيري"، وتطاول عليها لفظيًّا، رافضًا إعادة الأجرة.

لو قربتِ من العربية هكسر عضمك

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل هددها قائلًا: "لو قربتِ من العربية هكسر عضمك"، وحاول الاعتداء عليها جسديًّا، لولا تدخل المارة لفضّ الاشتباك، بينما قامت إحدى الفتيات المرافقات بتوثيق الواقعة عبر مقطع فيديو.

الجهات الأمنية تفحص مقطع الفيديو

من جانبها، بدأت الجهات الأمنية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية فحص مقطع الفيديو المتداول لتحديد هوية السائق واستكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.