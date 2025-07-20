مصرع سيدة في حريق شقة بالشرقية

اندلع حريق في شقة سكنية بحي السلام، تابعة لدائرة مركز كفر صقر في محافظة الشرقية ما أدى إلى وفاة سيدة خمسينية.

اندلاع حريق بشقة سكنية بكفر صقر

وكانت غرفة عمليات الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وفاة ربة منزل جراء الحريق

وأسفر الحريق عن مصرع السيدة "رسمية ع. ع"، وتبلغ من العمر 55 عامًا، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل الشقة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي بكفر صقر، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت سرعة إعداد تقرير المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وبيان ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أم توجد شبهة جنائية.

إرشادات الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.