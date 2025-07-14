لتحقيق العدالة التعليمية، محافظ الشرقية يخفض تنسيق التعليم الزراعي

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الزراعي للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، في عدد من المدارس الفنية الزراعية بنطاق المحافظة، وفقًا للكشف المُرفق بالقرار.

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني الزراعي، بما يحقق المستهدف من الكثافات الطلابية المقررة

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على التيسير على أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني الزراعي، بما يحقق المستهدف من الكثافات الطلابية المقررة، ويساهم في دعم مسار التعليم الفني الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق عمل كفء في المستقبل.

محافظ الشرقية يُعيد الأمل لطلاب الإعدادية: تخفيض تنسيق المدارس الفنية الزراعية،فيتو

التعليم الفني الزراعي يمثل إحدى الركائز المهمة في منظومة التعليم الفني بالمحافظة

وأضاف أن التعليم الفني الزراعي يمثل إحدى الركائز المهمة في منظومة التعليم الفني بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم العلمية والعملية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والكثافات المستهدفة

يُذكر أن القرار جاء استجابة للمذكرة المقدمة من محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والتي تضمنت عرضًا للاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس الزراعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ القرار لتحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والكثافات المستهدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.