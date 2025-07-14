الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لتحقيق العدالة التعليمية، محافظ الشرقية يخفض تنسيق التعليم الزراعي

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الزراعي للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، في عدد من المدارس الفنية الزراعية بنطاق المحافظة، وفقًا للكشف المُرفق بالقرار.

محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني الزراعي، بما يحقق المستهدف من الكثافات الطلابية المقررة

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على التيسير على أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني الزراعي، بما يحقق المستهدف من الكثافات الطلابية المقررة، ويساهم في دعم مسار التعليم الفني الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق عمل كفء في المستقبل.

محافظ الشرقية يُعيد الأمل لطلاب الإعدادية: تخفيض تنسيق المدارس الفنية الزراعية،فيتو
محافظ الشرقية يُعيد الأمل لطلاب الإعدادية: تخفيض تنسيق المدارس الفنية الزراعية،فيتو

التعليم الفني الزراعي يمثل إحدى الركائز المهمة في منظومة التعليم الفني بالمحافظة

وأضاف أن التعليم الفني الزراعي يمثل إحدى الركائز المهمة في منظومة التعليم الفني بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم العلمية والعملية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والكثافات المستهدفة

يُذكر أن القرار جاء استجابة للمذكرة المقدمة من محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والتي تضمنت عرضًا للاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس الزراعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ القرار لتحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والكثافات المستهدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق القبول بالمدارس الفنية الزراعية محافظ الشرقية حازم الأشمونى تعليم الشرقية أخبار مصر اخبار المحافظات اخبار الشرقية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو فعل خادش على طريق الإسماعيلية وتضبط المتهم

محافظ الدقهلية يتابع حملة الكشف عن تعاطي المخدرات على الطريق الدولي الساحلي

تحرير 103 محاضر متنوعة في حملات تموينية بالدقهلية

تأجيل محاكمة 22 متهمًا بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية

الأب بطرس دانيال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب وسبب منع الزيارة

تأجيل محاكمة 32 متهما في خلية الهرم الإرهابية

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات (فيديو)

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

تمهيدا لإعادة تشغيله غدا، كامل الوزير يتلقى تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمى

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟، رد مفاجئ من أمين الفتوى

محمود الهواري: حماية الأسرة تبدأ بالوعي ومعرفة الحقائق ومواجهة الزيف

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية