السبت 19 يوليو 2025
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محافظات

كشف لغز سرقة 237 ألف جنيه من جمعية زراعية بالشرقية

قوات الأمن
قوات الأمن

 شهدت محافظة الشرقية واقعة سرقة مثيرة كُشف غموضها في غضون ساعات، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حارس أمن بإحدى الجمعيات الزراعية، وعاطل، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي ضخم قُدر بـ237 ألف جنيه، قبل إيداعه في البنك الزراعي.

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عملية سرقة منظمة أثناء توجههما لإيداع أموال الجمعية في البنك الزراعي

وتلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مديرة الجمعية الزراعية وأمين الصندوق التابعين لمركز الإبراهيمية، أفادا فيه بتعرضهما لعملية سرقة منظمة أثناء توجههما لإيداع أموال الجمعية في البنك الزراعي، حيث باغتهما شاب يقود دراجة نارية وخطف حقيبة الأموال وفر هاربًا.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة 

كشفت التحريات الأمنية أن الواقعة تمت بتخطيط مشترك بين حارس الأمن بالجمعية ويدعى "محمد ع"، 38 عامًا، ومقيم بمركز الإبراهيمية، وشريك له عاطل يُدعى "محمد ك"، 30 عامًا، حيث اتفقا على تنفيذ السرقة، وقام الأخير بتنفيذ عملية الخطف في الطريق العام بالتنسيق مع المتهم الأول.

تحديد هوية مرتكبي الجريمة 

ونجحت قوات الأمن بالشرقية في تحديد هوية المتهمين وضبطهما خلال ساعات، كما تم استرداد المبلغ المسروق بالكامل، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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