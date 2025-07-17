حريق هائل يلتهم مخزن أخشاب بالعاشر من رمضان، والحماية المدنية تتدخل قبل الكارثة
نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل مخزن للأخشاب بالمجاورة 13، دون وقوع إصابات بشرية.
فرق الإطفاء تسيطر على النيران التي امتدت بسرعة بسبب طبيعة المواد المخزنة
وتعاملت فرق الإطفاء بالشرقية مع النيران التي امتدت بسرعة بسبب طبيعة المواد المخزنة، وتمكنت من احتواء الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.
خسائر مادية كبيرة
وأسفر الحادث عن خسائر مادية كبيرة، فيما أرجعت التحقيقات الأولية مسئولية الحريق إلى مخالفات داخل المخزن تعود إلى مالكه.
النيابة العامة تحقق في ملابسات الحريق
وتباشر الجهات المعنية بالشرقية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل المخزن.
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