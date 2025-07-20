الأحد 20 يوليو 2025
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زراعة أسيوط تتفقد محصول الفول الصويا للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض

زراعة أسيوط في جولة
زراعة أسيوط في جولة بمزرعة منفلوط،فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية للزراعات والمحاصيل المختلفة بالقرى والمراكز للاطمئنان على خلوها من الآفات والإصابات باعتبارها أساس مصدر الغذاء تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم الدعم اللازم للمزارعين المترددين على الإدارة الزراعية 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة قد نسقت لقيام الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بجولة للإدارة الزراعية بمنفلوط وذلك لتفقد سير العمل بها وانتظامه رافقه خلالها المهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس محمود عبد السلام مدير الإدارة الزراعية بمنفلوط حيث استمع وناقش مع العاملين بالإدارة الزراعية آليات العمل وكيفية تقديم الدعم اللازم للمزارعين المترددين على الإدارة للارتقاء بالقطاع الزراعي، وأكد أهمية متابعة أعمال حماية الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأرض الزراعية مع الإزالة الكاملة للمخالفة وسرعة إعادة الأرض الي طبيعتها الزراعية حفاظًا علي الرقعة الزراعية.

متابعة زراعات محصول فول الصويا للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المزرعة التابعة لاتحاد المجالس الإرشادية بالإدارة المنزرعة بالذرة، موجهًا باتباع التوصيات الفنية الواردة للحصول على اعلى إنتاجية، وتفقد بعض زراعات محصول فول الصويا للتأكد من سلامته وخلوه من أي أمراض وفحص زراعات الذرة الشامية والرفيعة، مشددًا على المتابعة المستمرة وفحص ومتابعة النباتات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين في كافة الأعمال.

زراعة أسيوط تتابع مكافحة الآفات والحالة العامة للمحاصيل

زراعة أسيوط تفحص المحاصيل للاطمئنان على حالتها وخلوها من الإصابات

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الزراعة والمزارعين وفقًا للإمكانات المتاحة لتحقيق تنمية زراعية حقيقية مشيرًا إلى أهمية مواصلة فحص ومتابعة النباتات والمحاصيل الزراعية بالقرى والنجوع والتأكد من خلوها من الآفات والإصابات المختلفة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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