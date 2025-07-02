افتتاح مبنى الإسكان الفاخر 3 للطالبات بجامعة أسيوط (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 2 يوليو، مبنى الإسكان الفاخر (3) بالمدن الجامعية للطالبات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة التي نُفذت به، وذلك من خلال الموارد الذاتية والجهود الداخلية لقطاع المدن الجامعية، دون الاستعانة بأي مقاول خارجي.

خطة جامعة أسيوط للتطوير والتوسع في منشآت المدن الجامعية

وأكد الدكتور رئيس جامعة أسيوط أن جميع مراحل التطوير تم تنفيذها بواسطة مهندسي وعمال قطاع المدن الجامعية، في تجربة ناجحة تعكس كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بالجامعة، وقدرتهم على تنفيذ مشروعات نوعية بأعلى مستويات الجودة، وبأقل التكاليف.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة الجامعة المستمرة للتطوير والتوسع في منشآت المدن الجامعية، ورفع كفاءة البنية التحتية بها، بما يضمن تحسين مستوى الإقامة والخدمات المقدمة للطلاب المغتربين، ويعكس في الوقت نفسه التزام الجامعة بتطبيق مبادئ الاستدامة وترشيد الموارد.

وحضر الافتتاح؛ الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، والأستاذ عرفة أبو العلا استشاري بقطاع المدن الجامعية، وسلوى شريت مديرة المدينة الجامعية (طالبات)، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية(طلاب)، وأماني مصطفى رئيس مبنى الإسكان الفاخر (٣)، وفاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية، وعدد من العاملين والمشرفين بقطاع المدن الجامعية.

وشملت أعمال تطوير مبنى الإسكان الفاخر (3) بجامعة أسيوط تنفيذ حزمة من أعمال الإحلال والتجديد، تضمنت إعادة طلاء المبنى بالكامل، وصيانة شبكات السباكة والكهرباء، وإصلاح دورات المياه، وتطوير مدخل المبنى والحديقة المحيطة به، بالإضافة إلى إعادة تأثيث الغرف والمرافق المختلفة لتوفير بيئة إقامة مريحة وعصرية لطالبات المدن الجامعية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن عمليات التأثيث اعتمدت على حلول مبتكرة نفذتها وحدة الصيانة بقطاع المدن الجامعية، حيث جرى إعادة تدوير الأثاث القديم وتحويله إلى قطع حديثة تشمل خزانات ملابس وطاولات ومقاعد وركنات، وذلك في تجربة رائدة تعكس توجه الجامعة نحو تطبيق مفاهيم الاستدامة وترشيد الموارد، وتسهم في تحسين الشكل الجمالي للمبنى وتهيئة بيئة معيشية متكاملة للطالبات.

وأضاف الدكتور المنشاوي أن المبنى يتكون من أربعة طوابق، ويضم 177 غرفة مزدوجة، جرى تجهيزها بأثاث حديث ومستلزمات إقامة تضمن مستوىً متميزًا من الراحة والخصوصية، كما يحتوي المبنى على عدد من المرافق الخدمية الحديثة، من بينها صالة استذكار مكيفة تسع لـ 65 طالبة، وقاعة تليفزيون، ومركز للحاسب الآلي، ومكتب لتقديم خدمات التصوير والطباعة.

وخلال جولته التفقدية داخل المبنى، اطمأن رئيس جامعة أسيوط على جاهزية الغرف ومدى توافر التجهيزات والمستلزمات الأساسية بها، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من كافة العاملين المشاركين في تنفيذ المشروع، وموجهًا الشكر لوحدة الصيانة وجميع العاملين بقطاع المدن الجامعية، مثمنًا روح الالتزام والتعاون التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع المدن الجامعية يُعد من الركائز الحيوية في منظومة رعاية الطلاب بالجامعة، حيث يستوعب آلاف الطلاب والطالبات من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الطفرة التي يشهدها القطاع حاليًا على صعيد التوسعات وأعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت القائمة تُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتعكس حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة سكنية آمنة ومجهزة تساهم في دعم التحصيل العلمي وتلبي تطلعات الطلاب.

وفي ذات السياق، أوضح محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، أن القطاع يشهد خلال الفترة الحالية سلسلة من مشروعات الإحلال والتجديد، تشمل أعمال تطوير مبنى (س) ومبنى (ع)، إلى جانب تطوير الدور الرابع بمبنى (ل)، فضلًا عن قرب الانتهاء من تجهيز الملعب الشاطئي بالمدينة الجامعية للطالبات خلف مبنى (م)، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين المرافق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

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