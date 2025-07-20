سيارات الإسعاف في غزة تطلق صافرات إنذار للاستغاثة من المجاعة

أطلقت سيارات الإسعاف في قطاع غزة صافرات إنذار في وقت محدد كنداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا ” في بيان صادر عنها اليوم الأحد، برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال الغذاء والأدوية.

إعلان المجاعة في قطاع غزة

وقالت الأونروا في بيانها: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجوّع المدنيين في قطاع غزة، ومن بينهم مليون طفل.

وبينما يموت الصغار والكبار في شوارع غزة ومستشفياتها بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضدهم إسرائيل بدعم أمريكي، إلا أن الهيئات الأممية ترفض إعلان المجاعة رسميا في القطاع.

ففي وقت سابق، قضى الطفل الفلسطيني يحيى النجار البالغ من العمر 3 أشهر، بسبب سوء التغذية، في حين قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) إن لديه تقارير مقلقة تفيد بمعاناة أطفال وبالغين من الجوع داخل المستشفيات.

كما ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) العالم مساعدتها على إنقاذ أكثر مليوني إنسان بينهم مليون طفل يواجهون خطر الموت جوعا في القطاع، وقالت إن لديها مخزونا يكفي لإطعام كافة السكان لمدة 3 أشهر، لكنها عاجزة عن إدخاله.

توفر المعايير الأممية

ووفقا لتقرير معلوماتي أعدّته قناة الجزيرة، فإن المعايير المحددة لإعلان المجاعة رسميا في أي منطقة بالعالم تتوفر في غزة منذ مدة. ومن بين هذه المعايير مواجهة 20% من السكان مستويات جوع شديدة، وتوثيق معاناة 30% من الأطفال من الهزال والنحافة الشديدة.

ويشير مركز الإعلام الحكومي في القطاع إلى أن 650 ألف طفل (من 2.400 مليون يعيشون في القطاع) يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع، في حين تواجه نحو 60 ألف حامل خطرا حقيقيا بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 112 طفلا في غزة يدخلون المستشفيات يوميا للعلاج من سوء التغذية والهزال الشديد، فضلا عن موت 620 شخصا بسبب الجوع، 70 منهم قضوا منذ يونيو الماضي.

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