الداخلية السورية: إخلاء السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، ووقف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

يأتي ذلك بعد جهود حثيثة انتهت باتفاق وقف إطلاق النار مع الساعات الأولى من صباح أمس السبت، بعد أسبوع شهد اشتباكات دامية بين مقاتلي العشائر ومقاتلين دروز من أبناء السويداء، أسفرت عن مئات القتلى والمصابين.

وأضاف البابا في بيان: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.