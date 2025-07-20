موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

وافق النادي الأهلي، أمس السبت، على بيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت فيتو أن أحمد عبد القادر رفض الانتقال إلى فريق الحزم خلال الميركاتو الجاري، بالرغم من موافقة الأهلي على العرض المقدم من النادي السعودي.

الأهلي يوافق علي بيع عبد القادر

ووافق النادي الأهلي على بيع عبد القادر لنادي الحزم مقابل 600 الف دولار بالإضافة لوجود بند 30 ٪؜ كنسبة إعادة بيع للنادي الأهلي.

موعد مباريات الأهلي القادمة

ويخوض الأهلي أولى مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام الملعب التونسي كما يلعب يوم 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي.

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