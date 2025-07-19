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رياضة

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

أحمد عبد القادر،
أحمد عبد القادر، فيتو

وافق النادي الأهلي، اليوم السبت، علي بيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلي نادي الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق النادي الأهلي علي بيع عبد القادر لنادي الحزم مقابل 600 الف دولار بالاضافة لوجود بند 30 ٪؜ كنسبة اعادة بيع للنادي الأهلي. 

موعد مباريات الأهلي القادمة 

ويخوض الأهلي أولى مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام الملعب التونسي كما يلعب يوم 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي. 

ويعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لمناقشة التحضيرات الفنية الخاصة بمران الفريق الثاني اليوم في تونس. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق أمس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

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