"أنا مظلومة معملتش حاجة"، انهيار هدير عبد الرازق أثناء القبض عليها بالتجمع

دخلت البلوجر هدير عبد الرازق فى نوبة من البكاء أثناء قيام قوة أمنية بالتوجه إلى شقتها للقبض عليها، وقالت بإنها “مظلومة ولم تفعل شيئا وأن طليقها السبب"، قائلة “أنا مظلومة معملتش حاجة”.



وألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر هدير عبد الرازق وزوجها، مساء السبت، داخل شقتهما بالتجمع الخامس، وذلك على خلفية الفيديو المثير للجدل الذي أظهر تعرضها للاعتداء داخل منزلها، في واقعة أثارت موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحريات الأولية رصدت فيديوهات متداولة تتضمن مشاهد تحرش واعتداء بدني ولفظي، قُدمت على أنها داخل منزل البلوجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بناءً على بلاغات متعددة تلقتها الجهات المختصة، وسط مطالب بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين.

الداخلية تتحرك بعد تصاعد البلاغات

جاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان تواجد هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما دون مقاومة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق.. وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

مواقع التواصل تشتعل.. وانقسام في الرأي العام

أثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.