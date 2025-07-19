السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

القبض على البلوجر هدير عبد الرازق داخل شقة بالتجمع الخامس

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مازالت أصداء أزمة هدير عبد الرازق تتصدر محركات البحث، على خلفية  الفيديو المثير للجدل، الذي أظهر تعرضها للاعتداء داخل منزلها، في واقعة أثارت موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحريات الأولية رصدت فيديوهات متداولة تتضمن مشاهد تحرش واعتداء بدني ولفظي، قُدمت على أنها داخل منزل البلوجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بناءً على بلاغات متعددة تلقتها الجهات المختصة، وسط مطالب بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين.

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الداخلية تتحرك بعد تصاعد البلاغات

وجاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان وجود هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما دون مقاومة.

وألقت أجهزة الأمن ، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق.. وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

مواقع التواصل تشتعل.. وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

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