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ثقافة وفنون

بطولة أشرف عبد الباقي، واتش ات تطلق مسلسل "بنت وولد وشايب"

مسلسل بنت وولد وشايب،
مسلسل بنت وولد وشايب، فيتو

تطلق منصة “واتش ات” مسلسلا جديدا بعنوان “ولد وبنت وشايب” قريبا من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من النجوم.

ويشارك أشرف عبد الباقي بطولة المسلسل كل من: ليلى زاهر، وانتصار، ومن إخراج: زينة عبد الباقي.

 

أشرف عبد الباقي

وبدأ الفنان  أشرف عبد الباقي مؤخرا التحضيرات النهائية لمسلسل جديد آخر يحمل اسم "على ظهر راجل"،  يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة. 

 

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجاري اختيار باقي أبطال العمل والذي سيضم عددا كبيرا من النجوم.
 

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أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي مسلسل بنت وولد وشايب مسلسل على ظهر راجل

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