السادة الأفاضل، أشرف عبد الباقى يستولي على ميراث أولاد عمه

واصل الفنان أشرف عبد الباقي تصوير أحداث فيلمه الجديد “السادة الأفاضل” في إحدى المناطق الريفية، وخلال أحداث العمل يستولي على ميراث أولاد عمه مما يجعله يقع في خلافات كثيرة معهم.

ويشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث فيلم السادة الأفاضل في قالب كوميدي، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي.

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