أنقذوا إبراهيم رضوان!

إبراهيم رضوان، الشاعر الذي ارتبط اسمه بأعمال وطنية أدبية وفنية خالدة وشهيرة، من مدد مدد.. شدي حيلك يا بلد للمطرب الراحل محمد نوح، والتي يعتبرها نشيد مصر القومي، إلى رائعة شادية وحياة رب المداين، ومن الله معاك، إلى بسم الله لسمير الإسكندراني، ومن أوبريت يا جريد النخل العالي لمحمد الحلو ومنى عبد الغني ونادية مصطفى ومدحت صالح، إلى بلدياتي يا بلديات لنادية مصطفى..

ومن الناس نامت إلاك، وقلب الوطن مجروح لمحمد منير، إلى عشرات الأغاني والبرامج والمسرحيات والدواوين والأمسيات التي تجسدت فيها روح الوطنية..

الشاعر الكبير أصيب في منتصف يناير الماضي بجلطة دماغية تطلبت علاجًا مكثفًا، لكنها استنفدت كل ما يملك، خاصة بعد مناشدات بلا جدوى للجهات التي يمكن أن يلجأ إليها شاعر مهم ، مثل جمعية المؤلفين والملحنين واتحاد كتاب مصر.

والآن.. وبعد معاناة صحية وديون متراكمة، فوجئ قبل أيام بتشخيص طبي جديد عبر الأشعة المقطعية ينبئ بمرض صعب! مشقته، فضلًا عن تكاليفه، تفوق قدرته، ولا سيما بعد ستين عامًا قضاها في خدمة الوطن والأدب والفن، دون مصدر آخر للحياة غير قلمه وكلمته!



هذه استغاثة موجعة من شاعر أعطى كل عمره لوطنه، وكتب بدمه قصائد تتغزل في الغيطان والنيل والهرم وفي شعبنا الأصيل.. وسار على قدميه مع محمد نوح وغيره يحشد الناس للمعركة ويرفع معنويات الجنود على الجبهة وشعبنا في كل مكان..



هذا نداء للحكومة ووزير الصحة.. وملؤه الأمل أن يجد طريقه إلى حيث نتمنى.. ويتمنى شاعرنا الكبير وكل مصري يؤمن بالرجل بغض النظر عما كتبه!

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