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حوادث

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

إيداع طفل العسلية
إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية.. وإخلاء سبيل المتهم بكفالة

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية إيداع الطفل بائع الحلوى، المعروف إعلاميًا بـ"بائع العسلية"، في إحدى دور الرعاية، وإخلاء سبيل الشاب المتهم بالتعدي عليه بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك في إطار التحقيقات التي أُجريت حول الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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كما قررت النيابة إخلاء سبيل والد الطفل من ديوان القسم، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، في حين أُكدت أقوال محامي المتهم أن موكله لم يعتدِ على الطفل، بل نهره فقط وطلب منه المغادرة، فيما بادر الطفل بإهانته لفظيًا.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة بعد تداول منشور وفيديو يُظهر مشادة بين قائد سيارة وطفل يبيع الحلوى بالشارع، حيث تبين أن الطفل بائع متجول يقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وقد حضر إلى القسم بصحبة والده، وأفاد الأخير أن المشاجرة وقعت أثناء محاولة الطفل عرض الحلوى على سائق السيارة، الذي نهره وتعدى عليه دون أن يُحدث به إصابات.

وتواصل جهات التحقيق استكمال التحريات والاستماع لأقوال الأطراف المعنية بالفيديو المتداول.

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