السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى في الشرقية وهروب سائقها

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى وهروب قائدها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة نقل اصطدمت بسيارته أثناء سيرهما بمحافظة الشرقية، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى وهروب قائدها في الشرقية
الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى وهروب قائدها في الشرقية

 اصطدام سيارة نقل بأخرى وهروب قائدها في الشرقية

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود التحري أسفرت عن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية التراخيص، ويقودها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، لا يحمل رخصة قيادة.

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وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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الداخلية تكشف ملابسات شرطة بلبيس رخصة قيادة مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية الداخلية

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