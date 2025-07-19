حبس 4 متهمين في واقعة اعتداء بلوجرات على طفلة وأسرتها بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين على خلفية واقعة التعدي على طفلة وأسرتها في منطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من أطراف مشاجرة نشبت بين أسرة مجموعة من البلوجر وفتاة "، وسط الشارع في منطقة بيجام، بينما لا تزال الجهود مستمرة لضبط باقي المتورطين في الواقعة.

وبدأت تفاصيل الحادثة بخلاف نشب بين أطفال الأسرتين، تطور إلى مشادة عنيفة، انتهت بتعدي أسرة البلوجرز على الفتاة وأسرتها بالضرب والسحل في الشارع، ما أثار حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تداولت مقاطع مصورة من الواقعة.

وتُواصل جهات التحقيق الاستماع لأقوال الشهود والمجني عليهم، إلى جانب فحص الفيديوهات المتداولة، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.

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