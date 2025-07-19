170 قتيلا، أول فيديو لفيضانات شرق باكستان المدمرة

أودت الفيضانات في شرق باكستان بحياة أكثر من 170 شخصا بينهم 85 طفلا، وفقا لإدارة الكوارث.

وتشير الأرقام إلى أن 54 من هذه الوفيات وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم البنجاب المكتظ بالسكان، ما تسبب في انهيار منازل وتدمير بنية تحتية.

وحذرت منظمات الإغاثة من تزايد المخاطر على حياة الأطفال بشكل خاص، بسبب ارتفاع احتمالات الغرق وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدة مناطق، بينما تم نشر الجيش في مدينة روالبندي لمواجهة ارتفاع مناسيب المياه.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها سلطات إدارة الكوارث عمليات إنقاذ عاجلة لأطفال وعائلات علقت في مياه الفيضانات التي غمرت حقولا وطرقا كاملة.

وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول بغزارة على روالبندي والعاصمة إسلام أباد المجاورة، حيث سجلت بعض المناطق أكثر من 100 ملم من الأمطار يوم الخميس الماضي، مع توقعات بمزيد من هطول الأمطار اليوم.

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