أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا

شهدت عدة دول سقوط أمطار ووقوع فيضانات من بينها اليمن والإمارات وباكستان، الأمر الذي أثار موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أرجع ذلك إلى التغيرات المناخية التي شهدها الكوكب والبعض الآخر ادعى أنها ظواهر مناخية مصطنعة فيما يعرف بمشروع هارب السري.

أمطار وفيضانات في عدد من الدول

سقطت أمطار رعدية غزيرة في الإمارات على الليسيلي طريق دبي العين، مصحوبة برياح وحبات برد.

أمطار رعدية غزيرة على الليسيلي طريق دبي العين، مصحوبة برياح وحبات برد.

المصدر: مركز العاصفة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uDhjzJBcEQ July 18, 2025

وفي اليمن أصدر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، اليوم الجمعة، تحذيرات من أجواء متقلبة تشمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع رياح قوية قد تثير الأتربة وتؤثر على الرؤية في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، وحتى غدا السبت.

أمطار وفيضانات في عدد من الدول

ويتوقع المركز أن تشهد المناطق المرتفعة أجواءً صحوة إلى غائمة جزئيًا خلال الليل، تتحول إلى غائمة نهارًا مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف على أجزاء من محافظات المحويت، ذمار، إب، الضالع، تعز، ومرتفعات لحج، أبين، وشبوة.

كما تشهد محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ريمة، البيضاء، حضرموت، والمهرة أمطارًا متفرقة، خاصة في فترتي الظهيرة والمساء.

وتشهد السواحل الجنوبية، الشرقية، والغربية، والمناطق الداخلية المجاورة، أجواءً صحوة إلى غائمة جزئيًا مع طقس حار واحتمال هطول أمطار متفرقة.

وتتوقع الأرصاد رياحًا شديدة إلى شديدة جدًا في أرخبيل سقطرى، خليج عدن، والسواحل الجنوبية والشرقية، مما قد يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

أمطار وفيضانات في عدد من الدول

أمطار وفيضانات في عدد من الدول

وفي المناطق الصحراوية، من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا، مع طقس حار إلى شديد الحرارة. كما ستشهد رياحًا نشطة قد تثير الأتربة والرمال، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

فيضانات باكستان تقتل 54 شخصا في 24 ساعة

وفي باكستان، أعلنت هيئة إدارة الكوارث عن مصرع 54 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة خلال 24 ساعة.

وقال متحدث باسم الهيئة في تصريح تناقلتها الصحافة المحلية مساء أمس الخميس: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 54 شخصًا وأصيب 227 في جميع أنحاء باكستان، وسجلت مقاطعة البنجاب العدد الأكبر من الضحايا».

الأرصاد الباكستانية تحذر من فيضانات مفاجئة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، كما أعلنت السلطات في روالبندي، التي تبعد 15-20 كيلومترًا عن العاصمة إسلام آباد، عن عطلة رسمية أمس الخميس لتحفيز السكان على البقاء في منازلهم، مناشدة سكان المناطق عالية الخطورة تجهيز حقائب طوارئ تحتوي على طعام وماء وأدوية تكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام.

هزة أرضية في اليونان

وفي اليونان أعلن المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة أرضية في جزيرة كريت بلغت قوتها نحو 2.7 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن الهزة كانت على عمق 31 كيلومترًا، وتبعد 42 كيلومترًا غرب «كيساموس».

تحذيرات من العاصفة دكستر بأمريكا

تحذيرات عاجلة أطلقها خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية بشأن العاصفة «دكستر» التي ضرب فلوريدا قبل عدة ساعات، وفي طريقها إلى عدة مدن، وقد تشهد هطول أمطار غزيرة وعواصف عاتية وفيضانات خلال الساعات القليلة المقبلة، وتهدد حياة ما يقرب من 20 مليون شخص.

ويواصل المركز الوطني للأعاصير مراقبة الاضطرابات الجوية، ويتوقع أن تتطور إلى إعصار استوائي خلال الـ48 ساعة المقبلة بنسبة 40%، وحث السكان على طول ساحل الخليج على البقاء في حالة تأهب للحصول على التحديثات، حيث يتوقع موقع «AccuWeather»، أن النظام قد يجلب ما يصل إلى 8 بوصات من الأمطار إلى أجزاء من لويزيانا وميسيسيبي.

مشروع هارب وحرب الطقس

أما فيما يتعلق خلق ظواهر مصطنعة، فإن الحديث يدور حول مشروع هارب السري الأمريكي، المعروف أيضا "ببرنامج الشفق النشط عالي التردد"، هو برنامج أبحاث الغلاف الأيوني، والذي تم إنشاؤه بتمويل مشترك من قبل القوات الجوية والبحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جامعة ولاية ألاسكا، وداربا.

وتزعم بعض التقارير المتداولة أن مشروع هارب السري، هو سلاح تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في الطقس، وذلك لإحداث الأعاصير والفيضانات والظواهر المناخية المدمرة.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء مشروع هارب في عام 1992، ويشبه في تصميمه محطات البث الإذاعي، إلا أنه يستخدم تقنية خاصة ليركز الطاقة الصادرة من مجال الهوائيات ويسلطها على نقطة معينة في أعلى الغلاف الجوي تعرف باسم طبقة الأيونوسفير.

ويتكون مشروع هارب السري من 180 هوائيا على ارتفاع 22 مترا مرتبطة ببعضها لتعمل كأنها هوائي واحد لتوجيه كمية كبيرة من الطاقة نحو نقطة محددة في الغلاف الجوي، وأشارت التقارير إلى أن كمية هذه الطاقة تصل إلى 3.6 مليون واط.

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