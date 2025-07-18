ارتفاع أسعار النفط بعد حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بحزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، تستهدف قطاعي النفط والطاقة، ما أثار مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات، خاصة في قطاع الديزل.

ارتفاع أسعار النفط

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 68 سنتًا (1%) لتبلغ 70.20 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا (1.2%) ليسجل 68.35 دولار.

أسعار العقود الآجلة لوقود الديزل

كما قفزت أسعار العقود الآجلة لوقود الديزل منخفض الكبريت إلى أعلى مستوياتها منذ 17 شهرًا، حيث زادت علاوته على خام برنت بنحو 3.5 دولار لتصل إلى 27.27 دولار، وهو أعلى فرق سعري منذ فبراير 2024.

حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على موسكو، تشمل تخفيض سقف سعر شراء النفط الروسي ضمن آلية مجموعة السبع إلى 47.6 دولار للبرميل.

كما قرر الاتحاد وقف استيراد أي منتجات نفطية مكررة مصدرها الخام الروسي، مع ذلك، ستُستثنى من هذه العقوبات الواردات القادمة من دول مثل النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا.

في خطوة لافتة، أدرج الاتحاد الأوروبي أكبر مصفاة تكرير تابعة لشركة «روسنفط» في الهند ضمن قائمة الكيانات المستهدفة، بحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس.



ضغط متزايد على الأسواق الأوروبية

أشار محللون إلى أن هذه التطورات قد تعمّق أزمة التوريد في أوروبا، التي تعتمد على واردات الديزل ووقود الطائرات من دول مثل الهند وتركيا.

ووفقًا لبيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تحليلات الطاقة، استوردت أوروبا نحو 479 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية من هاتين الدولتين منذ بداية العام، خصوصًا الديزل، الغازولين، الكيروسين.

الهند تُعد حاليًا أكبر مستورد للنفط الخام الروسي، فيما تحتل تركيا المرتبة الثالثة، ما يزيد من تعقيدات المشهد اللوجستي والتجاري في ضوء العقوبات الجديدة.

موقف أمريكي متردد

رغم تصاعد الضغط الأوروبي، لم تعلن الولايات المتحدة دعمها الكامل لحزمة العقوبات الأخيرة، ما يحد من فعالية تطبيقها.

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