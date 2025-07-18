أخبار الرياضة اليوم، بيان مثير للاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبوعلي، الزمالك يهزم رع وديا استعدادا للموسم الجديد، وقرار رسمي من اتحاد الكرة بشأن الأجانب

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة كان من أبرزها ما يلي:

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا رسميا بشأن أزمة مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي ومطالبته بالرحيل للدوري الأمريكي.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيانه إنه يتابع ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول، وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي.



مضيفا أن وسام يمثل قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني.

وقد عبّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه ويُشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء.



وخلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره الباز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية قدّم وسام أداءً مميزًا ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يُثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو المسّ بشخصه وهويته الوطنية، أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية.



وعليه، فإننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمّل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن لاعبيها، وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم.



ويتمنى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل التوفيق للاعب وسام أبو علي في مسيرته المقبلة، كما يعرب عن تقديره للنادي الأهلي المصري وتاريخه العريق، ويتمنى له مزيدًا من النجاح والاستقرار في قادم الاستحقاقات.

أكد الدكتور مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد 2005، التي تمثل مرحلة المنتخب الوطني للشباب الحالي تحت 20 سنة، وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

أضاف عزّام أن عددًا من الأندية سجل بالفعل عددا من اللاعبين الأجانب فى هذه المرحلة العمرية.

وتنص اللائحة على السماح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1/1/2005 وما بعدها، وهو ما يمنح الزمالك الحق في قيد المغربي عبد الحميد معالي كلاعب تحت السن.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27 من اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفًا سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلًا من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.



وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.

نجح مانشستر يونايتد في حسم صفقة التعاقد مع الكاميروني بريان مبيومو نجم نادي برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

على الرغم من اهتمام أندية كبرى مثل آرسنال، توتنهام، ونيوكاسل بالحصول على خدمات مبيومو، فضل اللاعب صاحب الـ25 عامًا الرحيل إلى مانشستر يونايتد، رغم غياب الفريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا صن"، فإن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد مبلغًا ثابتًا قدره 65 مليون إسترليني، سيتم دفعها على 4 دفعات، مع إمكانية إضافة 6 ملايين إسترليني أخرى كحوافز وفقًا لأداء اللاعب.

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن أفضل لاعب يراه في تاريخ قارة أفريقيا، ومدربه المفضل من بين المدربين الذين تدرب معه

وقال صلاح في مقابلة مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن أفضل لاعب في تاريخ القارة السمراء: هناك العديد من اللاعبين منهم: جورج ويا، وديديه دروجبا، وصامويل إيتو أيضا.

وعن اللاعب الذي يفضل اللعب معه قال محمد صلاح: لم ألعب معه في ذروتي، ولكني سأقول هازارد، بينما الثنائي ستيفن جيرارد، تيري هنري كنت أتمنى اللعب معهما.

وعن المدرب المفضل للملك المصري قال: "سباليتي" مدربه السابق في روما.

أكد مصدر مسئول بإدارة الكرة بالنادي الأهلي أن السبب الرئيسي لاستبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق بتونس استعدادًا للموسم الجديد، يرجع لخوف إدارة الكرة من أن تؤثر أزمة رحيل وسام، على المعسكر وتصدير أجواء سلبية في المعسكر تؤثر على تركيز اللاعبين وتعيق الهدف الأساسي من المعسكر وهي الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن رحيل وسام من عدمه أو تلقيه عروضا خارجية لا علاقة له باستبعاد اللاعب ولكن الخوف من تبعيات ما يحدث على باقي لاعبي الفريق وليس أكثر.

كما أكد المصدر أن الجهاز رفض طلب إمام عاشور بالتواجد في المعسكر نظرًا لإصابته ورغبة من الجهاز في استكمال اللاعب برنامجه العلاجي في القاهرة.

وهو نفس السبب الذي منع تواجد مروان عطية الذي أجرى عملية جراحية منذ أسبوع تعيقه عن التواجد في المعسكر.

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم صفقة محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية توصل مسؤولي نادي الزمالك لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للأبيض.

ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة نادي الجونة على المقابل المادي لبيع الحارس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.