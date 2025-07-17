اتحاد الكرة يقيم عزاء لـ ميمي عبد الرازق بالقاهرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة عزاء للكابتن ميمي عبد الرازق بمسجد آل رشدان بالقاهرة، يوم الأحد المقبل الموافق 20 يوليو الحالي.

وأكد اتحاد الكرة أن أسرة الفقيد تستقبل العزاء من أصدقاء الراحل الكبير ومحبيه بقاعة الفتح في الفترة من الساعة 7:30 حتى 10:30 مساء.

وشيع المئات مساء أمس الأربعاء، جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري إلى مثواه الأخير.

جنازة ميمي عبد الرازق

وتم تشييع جنازة ميمي عبد الرازق بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة النادي المصري وجماهير بورسعيد الغفيرة.

وفاة ميمي عبد الرازق

وتوفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي إثر وعكة صحية.

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان قد ترأسها في الأيام القليلة الماضية.



وقاد المدرب السابق للمصري صاحب الـ65 عامًا فريقه البورسعيدي لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، ليشارك بها في بطولة الكونفدرالية.



واعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق مساء الأربعاء وذلك لسفره إلى تونس للإعداد لمعسكر الفريق الذي يبدأ السبت المقبل استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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