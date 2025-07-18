الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن أفضل لاعب يراه في تاريخ قارة أفريقيا، ومدربه المفضل من بين المدربين الذين تدرب معهم.

محمد صلاح يختار الأفضل في تاريخ أفريقيا

وقال صلاح في مقابلة مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن أفضل لاعب في تاريخ القارة السمراء: هناك العديد من اللاعبين منهم: جورج ويا، وديديه دروجبا، وصامويل إيتو أيضا. 

وعن  اللاعب الذي يفضل اللعب معه قال محمد صلاح: لم ألعب معه في ذروتي، ولكني سأقول هازارد، بينما الثنائي ستيفن جيرارد، تيري هنري كنت أتمنى اللعب معهما.

وعن المدرب المفضل للملك المصري قال: "سباليتي" مدربه السابق في روما.

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