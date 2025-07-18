محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن أفضل لاعب يراه في تاريخ قارة أفريقيا، ومدربه المفضل من بين المدربين الذين تدرب معهم.

محمد صلاح يختار الأفضل في تاريخ أفريقيا

وقال صلاح في مقابلة مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن أفضل لاعب في تاريخ القارة السمراء: هناك العديد من اللاعبين منهم: جورج ويا، وديديه دروجبا، وصامويل إيتو أيضا.

Is Mohamed Salah the greatest African player in history? 👑

We challenged the Egypt and Liverpool star with rapid questions — no time to think, just speak.

⚡ Stay until the end — a few of his answers might surprise you.#ballondor #salah #rapidquestions pic.twitter.com/zVWMjfbtfq — Ballon d'Or (@ballondor) July 18, 2025

وعن اللاعب الذي يفضل اللعب معه قال محمد صلاح: لم ألعب معه في ذروتي، ولكني سأقول هازارد، بينما الثنائي ستيفن جيرارد، تيري هنري كنت أتمنى اللعب معهما.

وعن المدرب المفضل للملك المصري قال: "سباليتي" مدربه السابق في روما.

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