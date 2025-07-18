اتحاد الكرة يكشف شرط قيد اللاعبين الأجانب "تحت السن"

أكد الدكتور مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد 2005، التي تمثل مرحلة المنتخب الوطني للشباب الحالي تحت 20 سنة، وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

أضاف عزّام أن عددًا من الأندية سجل بالفعل عددا من اللاعبين الأجانب فى هذه المرحلة العمرية.

وتنص اللائحة على السماح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1/1/2005 وما بعدها، وهو ما يمنح الزمالك الحق في قيد المغربي عبد الحميد معالي كلاعب تحت السن.

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