بعد التعاقد مع مهدي سليمان، كيف يفكر الزمالك في مركز حراسة المرمى بالموسم المقبل؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رؤية جون إدوارد المدير الرياضي، لمركز حراسة مرمى القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل 2025-2026.

ورغم أن مركز حراسة مرمى الزمالك لم يكن يحتاج إلى تعديلات كثيرة في الزمالك نظرا للمنافسة القوية بين محمد عواد ومحمد صبحي إلا أن هناك تعديلات عديدة أحدثها جون إدوارد.

كيف يفكر الزمالك في مركز حراسة المرمى الموسم المقبل

وبدأت التغيير بالتعاقد مع مهدي سليمان صاحب الـ 38 عاما ليثير العديد من التساؤلات لأن المركز يضم صبحى وعواد.

ولكن رؤية جون إدوارد هي خروج محمد صبحي أو محمد عواد خلال الميركاتو الصيفي وهو بالفعل ما يقوم به الآن.

كما اتفق مسئولو نادي الزمالك، مع الجونة بشكل مبدئي على ضم محمد علاء حارس مرمى الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر في الزمالك إن جون إدوارد المدير الرياضي، اتفق مع الجونة والحارس على كافة تفاصيل ضم محمد علاء لصفوف الأبيض.

وأكد المصدر أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك اقترب بشدة من الانتقال إلى بيراميدز، بعد حسم صفقة محمد علاء.

وواصل أن الزمالك منفتح على بيع محمد صبحي كما أن الحارس يريد أيضا خوض تجربة جديدة في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع القلعة البيضاء.

معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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