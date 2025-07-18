الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يضم الكاميروني بريان مبيومو

مبيومو
مبيومو

نجح مانشستر يونايتد في حسم صفقة التعاقد مع الكاميروني بريان مبيومو نجم نادي برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

رحيل إلى أولد ترافورد

على الرغم من اهتمام أندية كبرى مثل آرسنال، توتنهام، ونيوكاسل بالحصول على خدمات مبيومو، فضل اللاعب صاحب الـ25 عامًا الرحيل إلى مانشستر يونايتد، رغم غياب الفريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا صن"، فإن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد مبلغًا ثابتًا قدره 65 مليون إسترليني، سيتم دفعها على 4 دفعات، مع إمكانية إضافة 6 ملايين إسترليني أخرى كحوافز وفقًا لأداء اللاعب.

إضافة هجومية قوية

يُتوقع أن يُشكل مبيومو، الذي سجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إضافة هجومية قوية للنادي، بجانب الوافد الجديد ماتيوس كونيا، الذي انضم من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون إسترليني. كما ساهم مبيومو بـ7 تمريرات حاسمة في الموسم المنقضي، ما يعكس إمكانياته الكبيرة في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

الاستعداد للجولة التحضيرية

سيتمكن مبيومو من الانضمام إلى معسكر مانشستر يونايتد قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، من أجل خوض الجولة التحضيرية، حيث يتطلع الفريق إلى تجهيزه للموسم الجديد.

تعد هذه الصفقة إضافة قوية إلى خط هجوم مانشستر يونايتد، الذي يأمل في العودة للمنافسة على الألقاب المحلية والدولية في الموسم القادم.

 

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