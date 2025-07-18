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رياضة

الزمالك يواجه رع اليوم وديًّا في ثاني تجارب فيريرا

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا لمواجهة فريق رع، اليوم الجمعة، وديا على هامش معسكر الأبيض بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك 

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران أمس الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام نظيره رع اليوم الجمعة.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية 

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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