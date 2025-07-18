الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتفاق تم، الزمالك يقترب من ضم حارس جديد

الزمالك
الزمالك

اقترب مسؤولو  نادي الزمالك من حسم صفقة محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية توصل مسؤولي نادي الزمالك لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للأبيض.

ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة نادي الجونة على المقابل المادي لبيع الحارس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك أخر أخبار الزمالك أخبار صفقات الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يخوض ودية رع بـ نيو لوك الصفقات.. الظهور الأول لـ السعيد بعد إعلان التجديد.. وقرار من فيريرا قبل موقعة اليوم

الزمالك يواجه رع اليوم وديًّا في ثاني تجارب فيريرا

الأكثر قراءة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالساحل واستخراج 4 مصابين

أسماء المصابين في حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الاتفاق تم، الزمالك يقترب من ضم حارس جديد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية