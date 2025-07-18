الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، بعثة الأهلي تصل فندق إقامتها في تونس (صور)

الأهلي
الأهلي

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلي فندق، إقامتها في تونس استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 قائمة الأهلي المسافرة لتونس 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي في تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري. 

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الأهلي النادي الأهلي الشناوي

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