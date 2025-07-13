ريبيرو وجهازه في القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

يصل الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي وجهازه المعاون الي القاهرة اليوم استعدادا لقيادة فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها للفريق بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته غدا الإثنين، حيث يخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرا مغلقا في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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