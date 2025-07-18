الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

جنبلاط يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات بحق أهالي السويداء والبدو

جنبلاط، فيتو
جنبلاط، فيتو

دعا وليد جنبلاط الزعيم الدرزي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السويداء من أجل الدخول في حوار.

وتابع جنبلاط أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وعلينا إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا في هذه اللحظة التاريخية.

وطالب جنبلاط بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات بحق أهالي السويداء والبدو.

وقبل وقت سابق قال سامي أبو المنى، شيخ عقل الموحدين الدروز في لبنان، اليوم الجمعة، “أدعو الدول العربية والمعنية أن تتدخل لرعاية الاتفاق في السويداء”.

 

شيخ عقل الموحدين الدروز يرفض الاعتداء على البدو في السويداء

كما أعرب عن رفضه الاعتداء على البدو في السويداء ووصف هذا الفعل بالغير مقبول، مضيفا: لا نبرر الاعتداء على أهلنا وجيراننا من البدو في السويداء، لكن أن يحشد إخواننا من العشائر للقتال سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

وأوضح أن الوضع يحتاج إلى الحكمة والتعقل والوعي لطمأنة الجميع مضيفًا: أوصلنا نصائح للشيخ الهجري بضرورة التوصل إلى اتفاق.

وشدد أنه على الدولة مسؤولية استيعاب المكونات وإقامة الحوار مع أبناء الجبل، كما أعرب عن رفض تدخل إسرائيل في تلك الاحداث وأن أبناء الجبل يرفضون ذلك أيضا.

وطالب الدول العربية والمعنية أن تتدخل لرعاية الاتفاق في السويداء، فالمسؤولية كبيرة على دمشق وعلى الدول العربية الراعية للاتفاق، ولا بد من حوار وجهد كبير لحل الأزمة في السويداء فنحن نمر بأيام صعبة،  ونتمنى أن يستتب الأمن وأن يحصل اتفاق بين جميع الأطراف

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