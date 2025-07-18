هروب أحمد الشرع وعائلته من سوريا، ما الحقيقة؟

نفت مصادر إعلامية سورية التقارير التي نقلتها القناة الـ14 الإسرائيلية، التي أفادت بهروب الرئيس السوري أحمد الشرع وعائلته من العاصمة السورية دمشق بعد اغتيال ثلاثة من كبار القادة العسكريين في الضربات التي شنتها إسرائيل على مقر وزارة الدفاع السورية قبل يومين.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي أو معلومات رسمية من قبل القصر الرئاسي السوري، ظهر عدد من الإعلاميين السوريين في مقاطع فيديو من ساحة الأمويين في دمشق لنفي هذه المعلومات والتأكيد على استقرار الأوضاع في العاصمة السورية بعد خطاب أحمد الشرع وتدخل الجيش في وقف الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا.

وأكد الإعلاميون السوريون أن مثل التقارير تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وبث الفتن من أجل تحقيق أجندات الدول الأخرى دون تسميتها.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها أمس الخميس، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية تصعيد الأوضاع الأمنية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أنها تسعى لزرع الفتن داخل سوريا وتحويلها إلى ساحة للفوضى.

وقال الشرع: "أصبحنا أمام خيارين، إما مواجهة إسرائيل أو إصلاح جبهتنا الداخلية"، مضيفًا: "سوريا لن تكون مكانًا لخلق الفوضى، ولن نسمح بجرّها إلى حرب جديدة".

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